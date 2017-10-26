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Киллер Ореховской ОПГ признался в 16 убийствах

Одному из штатных киллеров Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ), 51-летнему Игорю Сосновскому, более известному как Чипит, предъявлены обвинения в 16 убийствах и 5 покушениях на убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета Евгения Кирюшина.



Она уточнила, что расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором и направлено в суд.



«Сосновский обвиняется в бандитизме, участии в организованном преступном сообществе, 16 убийствах, совершенных из корыстных побуждений как единолично, так и в составе группы, в соучастии еще в 5 убийствах или покушении на них, а также незаконном обороте огнестрельного оружия. Все преступления совершались с исключительным цинизмом и особо дерзко, преимущественно в дневное время суток», — сказала Кирюшина.



Вместе с тем, как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, дело Сосновского будет рассматриваться в особом порядке, так как он пошел на сотрудничество со следствием и дал признательные показания по всем фактам преступной деятельности. Его подельник, 49-летний Сергей Фролов по прозвищу Болтон, от дачи показаний отказался, и расследование его преступлений продолжается.

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