Дайджест
Город Славутич отключили от газа из-за долгов
26 октябрь 2017 (13:58)
Город Славутич в Киевской области, построенный сразу после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году и отселения людей из Припяти и Чернобыля, отключен от газа из-за долгов, в связи с чем там невозможно начать отопительный сезон. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Вследствие задолженности перед «Нафтогазом» в размере 91 млн гривен аварийная бригада Вышгородского отделения «Киевоблгаза» путем удаления фрагмента трубопровода отсоединила обеспечивающее город теплом коммунальное предприятие УЖКХ от газа.
Температура в квартирах жителей города не превышает плюс 8-15 градусов. Люди греются с помощью кондиционеров и электрообогревателей.
Вследствие задолженности перед «Нафтогазом» в размере 91 млн гривен аварийная бригада Вышгородского отделения «Киевоблгаза» путем удаления фрагмента трубопровода отсоединила обеспечивающее город теплом коммунальное предприятие УЖКХ от газа.
Температура в квартирах жителей города не превышает плюс 8-15 градусов. Люди греются с помощью кондиционеров и электрообогревателей.
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