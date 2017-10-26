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Город Славутич отключили от газа из-за долгов

Город Славутич в Киевской области, построенный сразу после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году и отселения людей из Припяти и Чернобыля, отключен от газа из-за долгов, в связи с чем там невозможно начать отопительный сезон. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».



Вследствие задолженности перед «Нафтогазом» в размере 91 млн гривен аварийная бригада Вышгородского отделения «Киевоблгаза» путем удаления фрагмента трубопровода отсоединила обеспечивающее город теплом коммунальное предприятие УЖКХ от газа.



Температура в квартирах жителей города не превышает плюс 8-15 градусов. Люди греются с помощью кондиционеров и электрообогревателей.

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