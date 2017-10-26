ЖК «Первый Николаевский» грозит застройщику убытками

В августе 2017 года в Екатеринбурге возобновилось строительство скандально известного жилого комплекса «Первый Николаевский». После того, как НП «Уралэнергостройкомплекс» не смогло выполнить взятые на себя обязательства, объект передали другому застройщику — компании PRINZIP. Новый инвестор пообещал достроить первую очередь жилого комплекса в IV квартале 2018 года, вторую — во II квартале 2020 года. Однако существуют серьезные риски, что проект не окупится. Из-за тяжелой ситуации на рынке новостроек и негативного информационного фона вокруг «Первого Николаевского» продажи жилья могут оказаться заметно хуже прогнозов.В настоящее время компания PRINZIP реализует квартиры I очереди жилого комплекса. Предыдущий застройщик практически полностью продал наиболее ликвидную недвижимость — одно- и двухкомнатные квартиры. По данным портала Ingraficon, в настоящее время на объекте остаются нереализованными 3 «однушки», 2 «двушки» и 116 «трешек». Известно, что трехкомнатные квартиры продаются заметно хуже, чем более компактные форматы недвижимости. Поэтому такой портфель предлагаемого жилья вряд ли можно назвать привлекательным для застройщика с точки зрения получения прибыли.Перспективы II очереди ЖК «Первый Николаевский» также вызывают большие вопросы. Пока застройщик не хочет форсировать начало реализации квартир. На сайте проекта есть расплывчатая формулировка, что «продажи начнутся в 2018 году». По всей видимости, компания PRINZIP понимает, что сейчас далеко не лучшее время для вывода на рынок нового продукта.Спрос на квартиры в новостройках Екатеринбурга за последние два года сократился на 30-40%. Как минимум до 2019-2020 года аналитики не прогнозируют возобновления устойчивого роста рынка. Объем непроданных квартир в готовых новостройках составляет 17 тыс. единиц. В этих условиях любые новые проекты, которые запускают уральские застройщики, априори находятся в зоне особого риска.Кроме того, сам по себе проект ЖК «Первый Николаевский» имеет сомнительную репутацию в глазах потенциальных покупателей. Это связано с деятельностью НП «Уралэнергостройкомплекс», которое в 2013 году анонсировало строительство одноименного объекта. ЖК «Первый Николаевский» должен был стать самым высоким в городе многофункциональным жилым комплексом (61 этаж, высота свыше 200 метров). Работы на стройплощадке начались в марте 2013 года, I очередь (25-этажного и 14-этажного домов) жилья должны были сдать в эксплуатацию в I квартале 2015 года, II очередь — в 2017 году.Однако эти планы не реализовались. В начале 2015 года стало понятно, что НП «Уралэнергостройкомплекс» сорвало сроки сдачи I очереди ЖК «Первый Николаевский». В сентябре 2015 года застройщик изменил концепцию II очереди, отказавшись от 64-этажных башен. Вместо этого было решено построить два 50-этажных здания. До сентября 2016 года строительство I и II очередей велось крайне медленными темпами. После этого жилой комплекс оказался полностью заморожен. Дольщики объекта стали регулярно участвовать в акциях протеста.В июле 2017 года было подписано трехстороннее соглашение между Сбербанком, НП «Уралэнеростройкомплекс» и PRINZIP, которое предусматривало передачу объектов незавершенного строительства на баланс нового застройщика. Было решено достроить I очередь без существенных изменений. В то же время концепция II очереди заметно изменилась.Как сообщили в пресс-службе компании PRINZIP, застройщик планирует построить три треугольных дома от 33 жилых этажей каждый. Здания будут объединены общим стилобатом. Новая концепция была разработана при участии архитектурного бюро OSA.Несмотря на обновление проекта, застройщик по-прежнему будет продавать квартиры под брендом «Первого Николаевского». Учитывая историю реализации этого проекта, вряд ли спрос на жилье там будет высоким. Мало кому захочется приобретать недвижимость, которая ассоциируется с обманутыми дольщиками и регулярным срывом сроков строительства. Кроме того, первоначально II очередь ЖК «Первый Николаевский» была уникальным проектом для Екатеринбурга. Сейчас речь идет о строительстве в Екатеринбурге стандартных 33-этажных зданий. Это также повлияет на конкурентоспособность объекта.