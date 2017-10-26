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НБКИ: В Челябинской области в III квартале в кредит было куплено более 6,7 тыс. автомобилей
26 октябрь 2017 (12:23)
УрБК, Челябинск, 26.10.2017. По итогам III квартала в Челябинской области в кредит было куплено 6 тыс. 738 автомобилей, что на 37,5% больше аналогичного показателя 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Всего в III квартале в Челябинской области было куплено 10 тыс. 128 автомобилей.
В России за отчетный период количество купленных в кредит автомобилей составило 202,6 тыс. единиц. По сравнению с показателями прошлого года, число выданных автокредитов выросло на 30,1% (в III квартале 2016 года — 155,7 тыс.).
В свою очередь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы автокредитования в III квартале 2017 года выросли на 37% и составили 137,8 млрд. руб.
Сопоставление данных о рынке автомобилей, предоставленных аналитическим агентством «Автостат», и количества выданных автокредитов указывает на продолжающуюся тенденцию по увеличению доли кредитных автомобилей в общем объеме автомобильного рынка. Так, в III квартале 2017 года доля автомобилей, купленных в кредит, впервые с 2014 года превысила 50% от общих продаж — 52,9%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6%.
Всего в III квартале в Челябинской области было куплено 10 тыс. 128 автомобилей.
В России за отчетный период количество купленных в кредит автомобилей составило 202,6 тыс. единиц. По сравнению с показателями прошлого года, число выданных автокредитов выросло на 30,1% (в III квартале 2016 года — 155,7 тыс.).
В свою очередь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы автокредитования в III квартале 2017 года выросли на 37% и составили 137,8 млрд. руб.
Сопоставление данных о рынке автомобилей, предоставленных аналитическим агентством «Автостат», и количества выданных автокредитов указывает на продолжающуюся тенденцию по увеличению доли кредитных автомобилей в общем объеме автомобильного рынка. Так, в III квартале 2017 года доля автомобилей, купленных в кредит, впервые с 2014 года превысила 50% от общих продаж — 52,9%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6%.
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