Кризис

В сентябре убыток банка «Открытие» вырос на 254,6 млрд рублей

Убыток банка ФК «Открытие» по итогам периода с января-сентября составил 279,4 млрд руб. против 24,8 млрд руб. в январе-августе. Об этом сообщает «Банки.ру».



Капитал банка в прошлом месяце опустился до отрицательных значений — с 158 млрд руб. на 1 сентября 2017 года до минус 188,9 млрд руб. на 1 октября.



Напомним, ФК «Открытие» с 29 августа находится на оздоровлении в Фонде консолидации банковского сектора ЦБ.



«Основные причины убытка те же самые, что и для снижения капитала — расходы на резервы, убыток от операций с ценными бумагами и оказание безвозмездной помощи дочерней структуре — «Росгосстраху», — пояснил «Банки.ру» управляющий директор по внешним коммуникациям и связям с общественностью банка «Открытие» Александр Дмитриев.



Кроме того, на размер капитала по итогам сентября повлияли особенности расчета собственных средств банка при формировании их отрицательной величины.



«После того, как капитал стал отрицательным, активы, предоставленные акционерам, и вложения в финансовые организации стали вычитаться из него в полном объеме. Так как Банк России осуществляет мероприятия по повышению финансовой устойчивости банка «Открытие», снижение капитала до отрицательной величины не оказывает влияние на деятельность банка, — заявил Дмитриев. — Банк «Открытие» продолжает работать в обычном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами.



Снижение собственных средств — это закономерное действие в рамках реализуемых мероприятий по повышению финансовой устойчивости банка. Кроме того, при снижении собственных средств до отрицательной величины происходит уменьшение размера уставного капитала до 1 руб., что является одним из обязательных условий для докапитализации банка за счет денежных средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора.

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