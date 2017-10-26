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В I полугодии россияне потратили в интернете свыше 1 трлн рублей

УрБК, Москва, 26.10.2017. За первые шесть месяцев 2017 года объем покупок при помощи онлайн-транзакций физическими лицами вырос на 8% относительно такого же периода прошлого 2016 года и составил 1 трлн руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».



Аналитики подчеркивают, что объем онлайн-транзакций физических лиц по результатам всего 2017 года может достичь рекордного показателя, превысив отметку в 2,2 трлн руб.



Эксперты объясняют рост объема онлайн-платежей восстановлением потребительской активности россиян после прохождения экономикой страны острой фазы экономического кризиса и переходом граждан к электронным покупкам и оплате коммунальных счетов, налогов и штрафов через «личные кабинеты».

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