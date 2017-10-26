Новости дня
В I полугодии россияне потратили в интернете свыше 1 трлн рублей
26 октябрь 2017 (11:25)
УрБК, Москва, 26.10.2017. За первые шесть месяцев 2017 года объем покупок при помощи онлайн-транзакций физическими лицами вырос на 8% относительно такого же периода прошлого 2016 года и составил 1 трлн руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».
Аналитики подчеркивают, что объем онлайн-транзакций физических лиц по результатам всего 2017 года может достичь рекордного показателя, превысив отметку в 2,2 трлн руб.
Эксперты объясняют рост объема онлайн-платежей восстановлением потребительской активности россиян после прохождения экономикой страны острой фазы экономического кризиса и переходом граждан к электронным покупкам и оплате коммунальных счетов, налогов и штрафов через «личные кабинеты».
Аналитики подчеркивают, что объем онлайн-транзакций физических лиц по результатам всего 2017 года может достичь рекордного показателя, превысив отметку в 2,2 трлн руб.
Эксперты объясняют рост объема онлайн-платежей восстановлением потребительской активности россиян после прохождения экономикой страны острой фазы экономического кризиса и переходом граждан к электронным покупкам и оплате коммунальных счетов, налогов и штрафов через «личные кабинеты».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Объем долгов россиян в I полугодии увеличился до 7,6 трлн рублей
- НАФИ: Объем ипотечных кредитов в I полугодии вырос на 16%
- Чистая прибыль «Роснефти» за I полугодие упала на 20%, долг вырос в 1,5 раза
- За год средний чек по онлайн-покупке авиабилетов в Екатеринбурге снизился на 23%
- Рынок интернет-торговли в России в 2016 году вырос на 21%
Loading...