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Правительство РФ рассмотрит законопроект об уточнении понятия «самовольная постройка»

УрБК, Москва, 26.10.2017. Правительство РФ рассмотрит законопроект об уточнении в российском законодательстве понятия «самовольная постройка». Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.



«Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования вопросов, связанных с признанием зданий, сооружений, других строений самовольными постройками, принятием решений об их сносе или приведении в соответствие с установленными требованиями. Во избежание отнесения к самовольной постройке легально возведенных объектов законопроектом предлагается уточнить понятие самовольной постройки», — говорится в повестке заседания.



Документ предусматривает запрет на принятие органом местного самоуправления решения о сносе самовольной постройки, созданной до вступления в силу Земельного кодекса или Градостроительного кодекса. В этом случае принятие решения о сносе самовольных построек возможно исключительно в судебном порядке.



Принятие законопроекта, по мнению разработчиков, позволит пресечь наиболее распространенные нарушения в области градостроительной деятельности, окажет благоприятное влияние на развитие строительной отрасли без установления дополнительных административных барьеров, которые могут повлиять на увеличение срока строительства, защитить права и законные интересы добросовестных застройщиков и приобретателей объектов недвижимого имущества.

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