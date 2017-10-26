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Свердловская область разместила облигации на сумму 5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. На торговой площадке ПАО «Московская биржа» состоялось размещение государственных облигаций Свердловской области на общую сумму 5 млрд руб. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



Ценные бумаги были размещены в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Ставка первого купона установлена в размере 7,7% годовых.



Как пояснила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, на сегодняшний день государственные облигации — это более выгодный по сравнению с коммерческими кредитами инструмент заимствований, оказывающий позитивное влияние на срочность долгового портфеля.



«Превышение спроса на облигации региона 2017 года над предложением более чем в 3,5 раза свидетельствует о высоком интересе инвесторов к нашей области как к региону, обладающему устойчивой экономикой и развитой финансовой системой», — отметила Г. Кулаченко.

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