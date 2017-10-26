Новости дня

В Екатеринбурге прокуратура проверяет обстоятельства просадки асфальта на улице Амундсена

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. В Екатеринбурге прокуратура проверяет обстоятельства просадки асфальта у дома № 73 на улице Амундсена.



«В настоящий момент установлено, что провал произошел из-за аварии на трубопроводе диаметром 300 мм, 1978 года укладки, случившейся по причине износа сети», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Укладка дорожного покрытия на проезде выполнена ООО «СТК» в 2016 году после проведения ремонта теплотрассы. По итогам проведенной проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: