Новости дня
В Екатеринбурге прокуратура проверяет обстоятельства просадки асфальта на улице Амундсена
26 октябрь 2017 (09:24)
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. В Екатеринбурге прокуратура проверяет обстоятельства просадки асфальта у дома № 73 на улице Амундсена.
«В настоящий момент установлено, что провал произошел из-за аварии на трубопроводе диаметром 300 мм, 1978 года укладки, случившейся по причине износа сети», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Укладка дорожного покрытия на проезде выполнена ООО «СТК» в 2016 году после проведения ремонта теплотрассы. По итогам проведенной проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
«В настоящий момент установлено, что провал произошел из-за аварии на трубопроводе диаметром 300 мм, 1978 года укладки, случившейся по причине износа сети», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Укладка дорожного покрытия на проезде выполнена ООО «СТК» в 2016 году после проведения ремонта теплотрассы. По итогам проведенной проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Прокуратура проверяет информацию о загрязнении городского пруда в Екатеринбурге
- В Екатеринбурге на улице Амундсена прорвало трубу с горячей водой
- Очередная коммунальная авария на улице Амундсена в Екатеринбурге устранена
- В результате очередной коммунальной аварии на улице Амундсена в Екатеринбурге от холодного водоснабжения отключены 9 жилых домов
- Прокуратура Свердловской области: Новая авария на сетях ТГК-9 в Екатеринбурге не останется без нашего внимания
Loading...