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В Екатеринбурге прокуратура проверяет обстоятельства просадки асфальта на улице Амундсена

26 октябрь 2017 (09:24)

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. В Екатеринбурге прокуратура проверяет обстоятельства просадки асфальта у дома № 73 на улице Амундсена.

«В настоящий момент установлено, что провал произошел из-за аварии на трубопроводе диаметром 300 мм, 1978 года укладки, случившейся по причине износа сети», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Укладка дорожного покрытия на проезде выполнена ООО «СТК» в 2016 году после проведения ремонта теплотрассы. По итогам проведенной проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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