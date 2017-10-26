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ММК стал победителем профессионального конкурса «Лидер конкурентных закупок»

УрБК, Магнитогорск, 26.10.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал победителем всероссийского профессионального конкурса компаний-заказчиков «Лидер конкурентных закупок». Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«Победа в номинации «Экономическая эффективность закупочных операций» показала открытость и доступность конкурентных процедур для поставщиков, проводимых ПАО «ММК», оценила уровень технологий и регламентов закупочной деятельности металлургического комбината», — говорится в сообщении.



В общей сложности на победу в шести номинациях претендовали 127 крупнейших компаний России. Первое место в номинации «Экономическая эффективность закупочных операций» ПАО «ММК» разделило с Группой НЛМК. Решение о присуждении премий принималось общественным советом конкурса, в который в этом году вошли 54 независимых эксперта: представители профессиональных объединений, руководители закупочных департаментов крупнейших компаний России, признанные на рынке специалисты.



«ММК представил на конкурс проект «Комплексный подход к выбору поставщика. Консигнационный склад как средство повышения эффективности использования оборотного капитала». В рамках повышения эффективности системы снабжения и с целью разработки индивидуального подхода к выбору поставщика по различным категориям закупок в ПАО «ММК» были созданы кросс-функциональные группы (КФГ). На первом этапе они взяли в работу ежегодно закупаемую, гостируемую продукцию: световое оборудование, запорную арматуру, запасные части для автотракторной техники, кабельную продукцию и вычислительную технику», — сообщили представители ММК.



Для каждой группы была определена наиболее эффективная стратегия выбора поставщика, позволившая повысить точность поставок, минимизировать складские запасы, снизить трудозатраты на процесс снабжения и стоимость закупок. Создание унифицированного перечня СНБ-позиций (номенклатурных позиций из справочника закупаемой продукции) позволило организовать и провести конкурентную процедуру выбора поставщика с участием крупных заводов-производителей, нацеленных на организацию долгосрочного взаимовыгодного партнерства, и выбрать победителя для заключения долгосрочного рамочного договора.



В настоящий момент ведется работа по включению в проектные решения при реализации крупных инвестиционных проектов номенклатуры тех производителей, которые были определены в ходе конкурентных процедур. Это позволяет не только существенно снизить затраты, поскольку поставщик был выбран на конкурентной основе, но и сократить время на согласование многочисленных аналогов, получаемых в ходе проведения тендеров от потенциальных поставщиков, пытающихся подобрать «более или менее похожее на проектное». Наконец, самое главное, это исключает необходимость внесения изменений в проекты в случае, когда аналоги были согласованы проектной организацией после выпуска проекта.



«Главный тренд этого года — закупочная деятельность в России превращается в высокотехнологичную сферу, что не может не радовать. Большинство проектов посвящены внедрению новых технологий и решений, автоматизации управления поставщиками и всех сопутствующих процессов. Чтобы стать успешным заказчиком, сегодня надо разбираться не только в снабжении и логистике, но и информационных технологиях. На мой взгляд, это главное достижение нашей премии — шестой год подряд мы выбираем лучшие проекты, делаем их достоянием всего рынка и тем самым задаем планку, к которой стремятся другие компании», — отметил председатель общественного совета премии, председатель совета директоров компании B2B-Center Александр Бойко.



Премия «Лидер конкурентных закупок» была учреждена в 2012 году, ее ключевая цель — привлечение внимания к наиболее значимым проектам в области закупок, которые повышают эффективность работы компаний и вносят существенных вклад в развитие всего рынка. ММК неоднократно становился победителем данного конкурса.

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