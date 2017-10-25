Дайджест
Диетологи дали рекомендации о правильном питании для профессиональных спортсменов
25 октябрь 2017 (17:16)
Правильное питание жизненно важно для профессиональных спортсменов и спортсменов-подростков для достижения надлежащего роста и оптимального успеха в спорте. Помимо всей самоотверженности и интенсивного обучения, одним из основных факторов, способствующих фитнесу спортсмена, является питательная диета. Вот несколько простых советов по здоровому питанию, которые помогут вам приспособиться и достичь максимальной производительности.
Питание для спортсменов или что есть во время обучения?
Сложные углеводы, ненасыщенные жиры, бедные белки и жидкости являются ключевыми компонентами здорового питания, особенно для атлетической тренировки и физических упражнений.
Если вы занимаетесь легким или тяжелым видом спорта, тогда вам нужен хороший баланс питательных веществ, чтобы поддерживать вашу энергию. Тем не менее именно тип тренировки будет определять оптимальное соотношение и количество продуктов, которые вы должны есть.
В целом тренировка средней и высокой интенсивности в короткие промежутки времени требует больше углеводов, тогда как тренировка с низкой интенсивностью в течение длительных периодов времени требует большего количества жира.
Независимо от вашего способа осуществления белки используются для восстановления и поддержания ткани и мышц тела, и лучше всего их есть после тренировки.
Предварительная тренировка
Предварительная тренировка должна состоять из легко усваиваемых углеводов, таких как макароны, фрукты, хлеб и энергетические батончики или напитки. Общее правило для соревнований и упражнений состоит в том, чтобы съесть легкую твердую муку за четыре часа до этого, закуска с высоким содержанием углеводов за два-три часа до этого и спортивный напиток за час до этого. Избегайте продуктов с высоким содержанием жира, сахара и кофеина.
Во время тренировки
Во время тренировки обязательно оставайтесь гидратированными с большим количеством воды. Если ваша тренировка или мероприятие рассчитано длительное время, например: марафон, упражняйтесь водой и спортивными напитками, чтобы пополнить потерянные электролиты. Для длительных событий вы также можете легко усваивать закуски, например, банан или энергетический гель. Многие предпочитают купить стероиды в интернете и получить максимум мышц, но это не всегда правильно. Анаболики сами по себе ничего не дадут, их можно примерять только в комплексе.
Восстановление
Ваша еда после тренировки так же важна, как и ваша подготовка перед тренировкой. Ваше тело нуждается в ремонте его мышц и тканей, поэтому настоятельно необходимо, чтобы вы ели вскоре после тренировки. В идеале, съешьте фруктовые закуски или выпейте фруктовый сок в течение 15 минут после тренировки, чтобы повысить уровень сахара в крови, а затем выпейте от 100 до 200 граммов углеводов и от 25 до 50 граммов белка в течение двух часов, чтобы оптимально пополнить ваши мышцы и уровень сахара в крови (подумайте о цельном зерновом бублике с арахисовым маслом или целым молочным йогуртом, фруктами и орехами). Белок особенно важен, потому что он помогает восстановить мышечные волокна и мягкие ткани. Гидратация после тренировки также необходима для выздоровления. Выпейте от 20 до 24 унций воды за каждый час упражнений.
Отдых
Самое главное после еды и питья — дать отдохнуть своему телу для адекватного восстановления. Активное восстановление — еще один способ помочь вашему телу. Длительное медленное охлаждение может помочь вашему организму восстановиться быстрее, чем просто сидеть. Несмотря на это, общее правило тренировки — оставаться хорошо увлажненным и питаемым до, во время и после тренировки.
Питание для спортсменов или что есть во время обучения?
Сложные углеводы, ненасыщенные жиры, бедные белки и жидкости являются ключевыми компонентами здорового питания, особенно для атлетической тренировки и физических упражнений.
Если вы занимаетесь легким или тяжелым видом спорта, тогда вам нужен хороший баланс питательных веществ, чтобы поддерживать вашу энергию. Тем не менее именно тип тренировки будет определять оптимальное соотношение и количество продуктов, которые вы должны есть.
В целом тренировка средней и высокой интенсивности в короткие промежутки времени требует больше углеводов, тогда как тренировка с низкой интенсивностью в течение длительных периодов времени требует большего количества жира.
Независимо от вашего способа осуществления белки используются для восстановления и поддержания ткани и мышц тела, и лучше всего их есть после тренировки.
Предварительная тренировка
Предварительная тренировка должна состоять из легко усваиваемых углеводов, таких как макароны, фрукты, хлеб и энергетические батончики или напитки. Общее правило для соревнований и упражнений состоит в том, чтобы съесть легкую твердую муку за четыре часа до этого, закуска с высоким содержанием углеводов за два-три часа до этого и спортивный напиток за час до этого. Избегайте продуктов с высоким содержанием жира, сахара и кофеина.
Во время тренировки
Во время тренировки обязательно оставайтесь гидратированными с большим количеством воды. Если ваша тренировка или мероприятие рассчитано длительное время, например: марафон, упражняйтесь водой и спортивными напитками, чтобы пополнить потерянные электролиты. Для длительных событий вы также можете легко усваивать закуски, например, банан или энергетический гель. Многие предпочитают купить стероиды в интернете и получить максимум мышц, но это не всегда правильно. Анаболики сами по себе ничего не дадут, их можно примерять только в комплексе.
Восстановление
Ваша еда после тренировки так же важна, как и ваша подготовка перед тренировкой. Ваше тело нуждается в ремонте его мышц и тканей, поэтому настоятельно необходимо, чтобы вы ели вскоре после тренировки. В идеале, съешьте фруктовые закуски или выпейте фруктовый сок в течение 15 минут после тренировки, чтобы повысить уровень сахара в крови, а затем выпейте от 100 до 200 граммов углеводов и от 25 до 50 граммов белка в течение двух часов, чтобы оптимально пополнить ваши мышцы и уровень сахара в крови (подумайте о цельном зерновом бублике с арахисовым маслом или целым молочным йогуртом, фруктами и орехами). Белок особенно важен, потому что он помогает восстановить мышечные волокна и мягкие ткани. Гидратация после тренировки также необходима для выздоровления. Выпейте от 20 до 24 унций воды за каждый час упражнений.
Отдых
Самое главное после еды и питья — дать отдохнуть своему телу для адекватного восстановления. Активное восстановление — еще один способ помочь вашему телу. Длительное медленное охлаждение может помочь вашему организму восстановиться быстрее, чем просто сидеть. Несмотря на это, общее правило тренировки — оставаться хорошо увлажненным и питаемым до, во время и после тренировки.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На орбите Земли впервые за 20 лет появится женщина-космонавт из России
- Российский прыгун с трамплина упал во время тренировки
- ЦИС предложил увеличить дозу сахара для олимпийских спортсменов
- Московский «Спартак» не отпустил бразильцев домой
- Японского тренера сумо посадили на 6 лет за смерть воспитанника
Loading...