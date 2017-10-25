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Главу Управления минимущества Среднеуральска уволили после прокурорской проверки

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. Прокуратура Верхней Пышмы выявила нарушение требований федерального законодательства о муниципальной службе при приеме на работу в администрации городского округа Среднеуральск. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что в ноябре 2016 года на должность муниципальной службы был назначен начальник Управления муниципальным имуществом администрации ГО Среднеуральск Антон Павлущенко. На момент принятия на муниципальную службу чиновник не соответствовал квалификационным требованиям по уровню образования, поскольку его диплом о высшем образовании имеет степень бакалавриата, а не специалитета.



В связи с выявленными нарушениями прокуратура Верхней Пышмы главе администрации ГО Среднеуральск внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства. Однако администрация муниципалитета нарушения не устранила, А. Павлущенко от занимаемой должности освобожден не был.



В связи с этим 20 октября 2017 года прокуратура направила в городской суд административное исковое заявление о признании бездействия администрации незаконным и об обязании администрации ГО Среднеуральск расторгнуть трудовой договор с А. Павлущенко.



После направления искового заявления в суд распоряжением главы администрации Среднеуральска 24 октября 2017 года А. Павлущенко уволен с муниципальной службы с должности начальника Управления муниципальным имуществом по соглашению сторон.

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