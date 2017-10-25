Екатеринбург отмежевали от освещения

В Екатеринбурге продолжает развиваться дискуссия вокруг решения администрации города снять с баланса муниципалитета элементы дворового освещения и таким образом обязать жителей оплачивать затраты на него. Инициатива не нашла поддержки ни у горожан, ни Минстроя РФ. К вопросу подключились депутаты Екатеринбургской городской думы и создали специальную рабочую группу. Представители администрации продолжают настаивать на законности решения.Решение администрации города снять с баланса муниципалитета элементы дворового освещения затронуло только 3% многоквартирных домов (МКД) Екатеринбурга. Об этом сообщил сегодня в ходе заседания депутатской рабочей группы по проблеме освещения дворов заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.«Поясню по той надуманной, я считаю, проблеме, которая трактуется не совсем достоверно. Администрация города привела в соответствие нормам Жилищного кодекса 234 многоквартирных дома. При этом в городе Екатеринбурге более 8 тыс. многоквартирных домов и порядка 20 тыс. частных домов. Я не разделяю эти понятия, потому что многоквартирный дом тоже является собственностью жильцов. По 20 с лишним тысячам домов вопросов по освещению территорий не возникает, они ведутся в соответствии с Жилищным кодексом РФ», — рассказал он участникам совещания.При этом он отметил, что затраты на освещение придомовых территорий и так включены в платежи за коммунальные услуги в нормативе потребления электрической энергии на территории общедомового имущества.«С 1 июля 2017 года у нас затраты на общедомовое потребление энергии перенесены в статью «содержание жилья». Управляющие компании лукавят, мягко говоря, что будет дополнительная плата взята за освещение. Потому что по факту норматив полностью учитывает все затраты управляющей компании на освещение общедомового имущества, включая осветительные установки», — добавил Владимир Гейко.Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман отметил, что судя по обращениям граждан, основная часть объектов сосредоточена в микрорайонах ЖБИ, Заречный и Новая Сортировка. Представители администрации объяснили это особенностью комплексной застройки 70-х годов.Однако часть управляющих компаний самостоятельно отключила освещение на придомовых территориях у жителей, рассказал заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.«Некоторые управляющие компании, пользуясь этой ситуацией, вдруг начали отключать дворовое освещение самостоятельно. Допустим, по улице Технической, дом 14 дворовое освещение не было подключено к муниципальным сетям, тем не менее под каким-то соусом дворовое освещение было отключено. Наверное, стоит задать вопрос управляющей компании, почему это произошло», — отметил он.Сама по себе ситуация возникла из-за того, что ЕМУП «Горсвет», в ведении которого находятся муниципальные сети, меняет сейчас форму собственности, пояснил Евгений Архипов. При подготовке предприятия специалисты провели инвентаризацию имущества МУПа и обнаружили на балансе свыше 1,1 тыс. опор освещения, содержание которых было нецелевым для бюджета.«ЕМУП «Горсвет» меняет форму собственности, сейчас это будет муниципальное бюджетное учреждение. Чтобы совершенно спокойно, совершенно правильно передать в МБУ на содержание опоры освещения, мы должны были проинвентаризировать все имущество предприятия. В процессе инвентаризации мы пришли к таким результатам», — сообщил Евгений Архипов.Напомним, ранее заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис в ответе на депутатский запрос сообщил, что требование администрации Екатеринбурга обязать жителей оплачивать придомовое освещение незаконно. По словам депутата Григория Вихарева, подобной позиции придерживаются и в Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.«Получается, что областное ведомство и министерство федеральное допустили ошибку, неправильный ответ дали?» — поинтересовался он.«Мы очень аккуратно относимся к комментариям министерства, ни в коем случае не хочу обидеть никого, но Минстрой полагает, что организация уличного освещения, а потом в скобках дворового. То есть уличное освещение к компетенциям органов местного самоуправления относится однозначно, мы от этого и не отказываемся, а что такое «дворовое», не знаю. У нас же есть населенные пункты, где дворовые территории межуются по отмостке дома. Возможно, тогда у муниципалитета наступает обязанность все освещать. Здесь все нельзя приравнивать к одному. Поэтому я допускаю здесь некорректность исполнителя», — ответил Владимир Гейко.Тем не менее администрация города настаивает на законности своего решения. Возврат на баланс муниципалитета этих объектов можно будет рассматривать как нецелевое использование бюджетных средств, пояснил Владимир Гейко.«Очень простой вопрос: что город будет освещать за счет бюджета, а что не будет?» — подытоживая, спросил Евгений Ройзман.«Улицы будем освещать, подходы и проезды ко всем социальным объектам. Частные территории город освещать не будет, отмежеванные. У нас отмежеван на сегодняшний день весь город», — обобщил Евгений Архипов.Сейчас депутаты планируют направить свои запросы в письменном виде представителям администрации, после получения ответов вопросом займется комиссия ЕГД по городскому хозяйству.