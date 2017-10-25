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Си Цзиньпин сохранил пост генсека ЦК Компартии КНР

Председателя КНР Си Цзиньпина переизбрали на пост генерального секретаря ЦК Компартии КНР. Об этом сообщает «Синьхуа».



Также сообщается, что состав Политбюро ЦК изменился. Из старого состава в нем остались только Си Цзиньпин и премьер госсовета Ли Кэцян.



В новый состав Политбюро вошли глава парткома Шанхая Хань Чжэн, вице-премьер Госсовета Ван Ян, начальник канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу, заведующий Организационным отделом ЦК Компартии Чжао Лэцзи и заведующий Центром политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин.

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