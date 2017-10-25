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Си Цзиньпин сохранил пост генсека ЦК Компартии КНР
25 октябрь 2017 (17:25)
Председателя КНР Си Цзиньпина переизбрали на пост генерального секретаря ЦК Компартии КНР. Об этом сообщает «Синьхуа».
Также сообщается, что состав Политбюро ЦК изменился. Из старого состава в нем остались только Си Цзиньпин и премьер госсовета Ли Кэцян.
В новый состав Политбюро вошли глава парткома Шанхая Хань Чжэн, вице-премьер Госсовета Ван Ян, начальник канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу, заведующий Организационным отделом ЦК Компартии Чжао Лэцзи и заведующий Центром политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин.
Также сообщается, что состав Политбюро ЦК изменился. Из старого состава в нем остались только Си Цзиньпин и премьер госсовета Ли Кэцян.
В новый состав Политбюро вошли глава парткома Шанхая Хань Чжэн, вице-премьер Госсовета Ван Ян, начальник канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу, заведующий Организационным отделом ЦК Компартии Чжао Лэцзи и заведующий Центром политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин.
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