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Глава парламента Киргизии ушел в отставку

25 октябрь 2017 (17:25)

Спикер парламента Киргизии Чыныбай Турсунбеков объявил, что уходит в отставку, передает РИА «Новости».

«Вся моя деятельность основывалась на принципах законности. Чтобы снизить температуру, которая поднялась на президентских выборах, я тоже должен уйти», — сказал Турсунбеков в ходе заседания парламента.

15 октября в Киргизии прошли президентские выборы. В ходе голосования победил кандидат от правящей партии Сооронбай Жээнбеков.

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