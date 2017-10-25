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Глава парламента Киргизии ушел в отставку
25 октябрь 2017 (17:25)
Спикер парламента Киргизии Чыныбай Турсунбеков объявил, что уходит в отставку, передает РИА «Новости».
«Вся моя деятельность основывалась на принципах законности. Чтобы снизить температуру, которая поднялась на президентских выборах, я тоже должен уйти», — сказал Турсунбеков в ходе заседания парламента.
15 октября в Киргизии прошли президентские выборы. В ходе голосования победил кандидат от правящей партии Сооронбай Жээнбеков.
«Вся моя деятельность основывалась на принципах законности. Чтобы снизить температуру, которая поднялась на президентских выборах, я тоже должен уйти», — сказал Турсунбеков в ходе заседания парламента.
15 октября в Киргизии прошли президентские выборы. В ходе голосования победил кандидат от правящей партии Сооронбай Жээнбеков.
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