Дайджест
Правящую партию Новой Зеландии оштрафовали на 415 тыс. долл. США
25 октябрь 2017 (17:24)
Суд обязал правящую партию Новой Зеландии выплатить 415 тыс. долл. США рэперу Эминему за использование песни, слишком похожей на его трек «Lose Yourself». Об этом сообщает Associated Press.
Партия использовала песню «Eminem Esque» в своей предвыборной кампании. Представитель артиста заявил, что в композиции использовано вступление из «Lose Yourself».
Суд постановил, что различия между двумя песнями минимальны, и партия нарушила законы об авторском праве.
Ранее сообщалось, что Эминем подал в суд на правящую партию Новой Зеландии.
Партия использовала песню «Eminem Esque» в своей предвыборной кампании. Представитель артиста заявил, что в композиции использовано вступление из «Lose Yourself».
Суд постановил, что различия между двумя песнями минимальны, и партия нарушила законы об авторском праве.
Ранее сообщалось, что Эминем подал в суд на правящую партию Новой Зеландии.
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