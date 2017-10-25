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Уральские предприятия ЕВРАЗа закупили 6 тыс. вакцин против гриппа

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. Для сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК закуплено 6 тыс. вакцин против гриппа. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



«Инъекция для металлургов и горняков Дивизиона «Урал» ЕВРАЗа ставится бесплатно. Для защиты работников компании от вирусов используются современные вакцины «Ваксигрип» и «Гриппол+». Иммунизация проходит круглосуточно в 24 здравпунктах. От гриппа в первую очередь будут привиты работники основных производств комбинатов, а также те, чья деятельность предполагает общение с большими коллективами. Иммунизация работников ЕВРАЗа продлится до конца октября», — говорится в сообщении.



Программа вакцинации сотрудников действует в ЕВРАЗе на протяжении многих лет. Благодаря ей работники Дивизиона «Урал» бесплатно прививаются не только от гриппа, но и от клещевого энцефалита, дифтерии и столбняка.



«Охране здоровья и безопасности сотрудников на предприятиях ЕВРАЗа уделяется особое внимание. Перед каждой сменой врачи проверяют здоровье металлургов и горняков, ежегодно сотрудники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа проходят медицинские осмотры у различных специалистов. В здравпунктах комбинатов можно пройти физиотерапевтическое лечение», — сообщили представители ЕВРАЗа.

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