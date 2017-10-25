В екатеринбургском «Гринвиче» пройдет ночь распродаж с призовым фондом 250 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге 27 октября 2017 года пройдет «Ночь распродаж» в стиле «Лунапарк», призовой фонд которой 250 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Общества «Малышева 73».Гостей мероприятия ждут отличные ценовые предложения, крупные денежные призы за покупки и необычная развлекательная программа. Встречать посетителей «Ночи» будет розовый живой слон, высота которого составит около трех метров.«В «Гринвиче» установят большое пианино, на котором сначала сыграет профессиональный музыкант, а затем любой желающий. Также каждый сможет попробовать свои силы в велооркестре. Чтобы оркестр зазвучал во всей красе, четыре человека должны одновременно крутить педали на велосипедах. Каждый двухколесный отвечает за какую-то часть композиции: гитару, вокал, клавиши, бас», — рассказали в пресс-службе.Во время «Ночи» посетители смогут сыграть в нетрадиционный настольный бильярд. Необычность заключается в том, что забивать шары в лузу придется ногами. Театр «Шарманка» покажет кукольный спектакль «Серебряное копытце» по мотивам сказа известного уральского писателя Павла Бажова. Посетители также смогут преобразить свои покупки с помощью мастера кастомизации.Гостям мероприятия предложат традиционные для «Лунапарка» вкусности — сладкую вату и поп-корн. На главной сцене, которая расположится между эскалаторами под «Гринвич Синема», выступит екатеринбургский электронный дуэт Synoptix.Слоган у распродажи, как и в прошлом году, — «Это не шутки, мы платим за покупки!». Изменился лишь призовой фонд. В этом году он составляет 250 тыс. руб. Все посетили, которые совершат покупки в магазинах партнеров «Ночи» на сумму не менее 5 тыс. руб., смогут принять участие в розыгрыше призов. Чеки покупателям необходимо регистрировать на специальной стойке, расположенной на втором этаже под кинотеатром «Гринвич Синема».На стойке регистрации участникам будет присвоен специальный номер. Этот номер будет указан на шаре, который опустят в лототрон. Каждый час ведущий будет разыгрывать по 60 тыс. руб. и оглашать имена счастливчиков, которым вернется сумма их покупки.В грандиозной «Ночи распродаж» в «Гринвиче» примут участие более 200 магазинов. Среди них Стокманн, Bershka, Zara, Zara Home, Massimo Dutti, PULL&BEAR, Oysho, Stradivarius.Распродажа начнется в пятницу, 27 октября, в 20.00 и продлится до 24.00.