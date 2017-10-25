Новости дня
Ректору Первого МГМУ представят проект медкластера в Академическом районе Екатеринбурга
25 октябрь 2017 (16:04)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. 26 октября 2017 года Уральский государственной медицинский университет в Екатеринбурге посетит ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Минздрава России, академик РАН Петр Витальевич Глыбочко. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».
Во встрече примут участие министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов и и.о. ректора Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.
Речь пойдет о развитии медицинского образования в России. Ректору Первого МГМУ представят проект медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Во встрече примут участие министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов и и.о. ректора Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.
Речь пойдет о развитии медицинского образования в России. Ректору Первого МГМУ представят проект медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Президиум УрО РАН одобрил проект создания медкластера в Академическом
- В 2017 году в Академическом районе начнется строительство медицинского кластера
- Проект строительства медицинского кластера в Академическом рассмотрели в Минздраве РФ
- Правительство Свердловской области обсудило реализацию проекта строительства современного медкластера в районе Академический
- Строительство университета в Академическом позволит ускорить создание инфраструктуры в районе
Loading...