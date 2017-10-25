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Ректору Первого МГМУ представят проект медкластера в Академическом районе Екатеринбурга

25 октябрь 2017 (16:04)

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. 26 октября 2017 года Уральский государственной медицинский университет в Екатеринбурге посетит ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Минздрава России, академик РАН Петр Витальевич Глыбочко. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».

Во встрече примут участие министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов и и.о. ректора Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

Речь пойдет о развитии медицинского образования в России. Ректору Первого МГМУ представят проект медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга.

Ректору Первого МГМУ представят проект медкластера в Академическом районе Екатеринбурга
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org

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