Неподтвержденный туберкулез

В Алапаевском районе Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за положительной реакции коров в сельхозкооперативе «Путиловский» в исследованиях на туберкулез. Как пояснили в Россельхознадзоре, пока диагноз окончательно не подтвержден, но поставка продукции хозяйства переработчикам приостановлена. Между тем сельхозпроизводители региона утверждают, что ситуация не грозит Свердловской области эпидемией при любом раскладе.Специалисты управления Россельхознадзора по Свердловской области пока окончательно не подтвердили диагноз «туберкулез» коровам в СХПК «Путиловский» Алапаевского района. По словам пресс-секретаря надзорного органа Натальи Сайфулиной, ведомство проведет еще несколько исследований. Окончательный диагноз животным, возможно, поставят к концу недели.«Стопроцентного подтверждения диагноза пока нет. Когда проверят все пробы, тогда можно будет говорить, туберкулез это или нет. Там же несколько этапов. Сначала сделали внутрикожную пробу животным, как у людей на манту. Здесь эта проба проявилась положительно. Потом офтальмопробу сделали, там тоже подтвердилось. И еще нужно пробы сделать, чтобы уж точно говорить, что там туберкулез», — рассказала Наталья Сайфуллина.Напомним, 24 октября 2017 года в трех населенных пунктах Алапаевского района — деревнях Верхний Яр, Бучина и селе Останино — ввели режим чрезвычайной ситуации из-за положительной реакции коров в исследованиях на туберкулез. Подобная мера является ограничительной, поясняет представитель надзорного органа.«Когда есть даже подозрения на какое-то заболевание, эпидемию, всегда вводят режим чрезвычайной ситуации, чтобы продукция оттуда не уходила потребителям. Это ограничительное мероприятие», — добавила Наталья Сайфуллина.Председатель СХПК «Путиловский» Влад Хорьков оперативно прокомментировать ситуацию не смог. Вместе с тем подтверждение диагноза грозит кооперативу существенными потерями. В этом случае специалисты проведут санитарный убой стада, а помещения, где содержали животных, как минимум полгода нельзя будет использовать. Кроме того, специалистам придется заменить верхний слой почвы и продезинфицировать хозяйство.В любом случае ситуация не грозит региону эпидемией туберкулеза, уверены сельхозпроизводители.«Здесь про эпидемию вообще речи нет. Одно хозяйство — это ничего страшного. Мясо уйдет в переработку и все. Ветеринары тут вовремя среагировали. У нас о людях заботятся хуже, чем о животных. У животных же два раза в год реакцию на туберкулез проверяют. Все прививки, все анализы проводят», — считает председатель Союза фермеров Свердловской области Владимир Шашкин.С ним согласна исполнительный директор Союза животноводов Урала Елена Стафеева. Кроме того, пока не исключен вариант, что у животных все-таки другое заболевание.«Эпидемией туберкулеза ситуация точно не грозит. Туберкулeз — это инфекция с низким индексом заразности. Это не то заболевание, которое может быстро развиться. Там может быть и не туберкулез, есть незаразные и неопасные заболевания с похожей симптоматикой. Но даже если подтвердится диагноз, это будет локальная проблема, которую можно купировать», — прокомментировала Елена Стафеева.Несмотря на локальность проблемы, ситуация может повлиять на репутацию Свердловской области и негативно отразиться на продажах животноводческой продукции в другие регионы России. Однако специалисты не берутся прогнозировать развитие событий без окончательного диагноза.