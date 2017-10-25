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Официальный курс долл. США вырос на 2 коп., евро — на 8 коп.

25 октябрь 2017 (15:08)

УрБК, Москва, 25.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 октября. Курс долл. США вырос на 2,88 коп., до 57,61 руб., курс евро — на 8,57 коп., до 67,77 руб.

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