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Госдума РФ приняла закон об упрощении процедуры возврата излишне взысканных налогов

УрБК, Москва, 25.10.2017. Государственная дума сегодня приняла в третьем чтении закон об изменениях в Налоговый кодекс РФ, целью которого является упрощение процедуры возврата сумм излишне взысканных налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.



Согласно принятым поправкам, срок на подачу налогоплательщиком заявления о возврате суммы излишне взысканного налога увеличивается с одного месяца до трех лет. При этом исключается обременительный для налогоплательщика судебный порядок возврата излишне взысканных сумм налога, сбора, страховых взносов, пеней или штрафа.



Кроме того, поправки устанавливают порядок возврата иностранным организациям сумм ранее удержанных налогов по выплаченным им доходам. Решение о возврате суммы будет принимать инспекция по месту учета налогового агента в течение шести месяцев со дня получения заявления. Возврат налога будет производиться в течение месяца со дня принятия решения о его возвращении.

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