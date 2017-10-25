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С 1 ноября в ОЭЗ «Титановая долина» начнет действовать свободная таможенная зона

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. С 1 ноября 2017 года на территории ОЭЗ «Титановая долина» начнет действовать процедура свободной таможенной зоны. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



«За время строительства таможенной инфраструктуры и ее передачи в ведение таможни управляющая компания «Титановой долины» и Уральское таможенное управление отработали алгоритмы эффективного взаимодействия, стали партнерами. Это важно не столько для текущего результата, сколько для будущей работы ОЭЗ и ее резидентов. Я надеюсь, наше сотрудничество станет еще одной гарантией для инвесторов», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.



В ближайшее время управляющая компания ОЭЗ передаст Екатеринбургской таможне необходимую инфраструктуру. Сейчас подходит к концу процедура ввода в эксплуатацию таможенного комплекса, строительство которого началось в прошлом году.



После того, как Верхнесалдинский таможенный пост Екатеринбургской таможни начнет работу в «Титановой долине», резиденты смогут использовать льготы свободной таможенной процедуры. В частности, компании не будут платить НДС и пошлины на ввоз иностранного оборудования и сырья на территорию особой экономической зоны.

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