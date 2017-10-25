Новости дня
Союз архитекторов России выступил против сноса телебашни в Екатеринбурге
25 октябрь 2017 (13:26)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков обратился с письмом к гендиректору АНО «Заявочный комитет «ЭКСПО-2025» Светлане Сагайдак, в котором просит поддержать проект переделки недостроенной телебашни в Екатеринбурге в глобальный маяк.
«Представленная концепция «Евразийский маяк» предполагает создание на территории участка телебашни многофункционального культурно-досугового туристического центра мирового уровня, включающего актуальные для современного Екатеринбурга функции помещений, в частности, интерактивный музей науки и техники», — говорится в письме.
Николай Шумаков уверен, что башню нельзя сносить, а необходимо включить ее в официальную заявочную кампанию ЭКСПО-2025.
Напомним, в июле 2017 года было принято решение приватизировать телебашню путем создания АО «Ледовая арена», 60% акций которого принадлежат УГМК-холдингу, а 40% — министерству госимущества региона. После этого появилась информация о том, что телебашня в скором времени будет снесена. На ее месте планируют построить спортивный комплекс.
«Представленная концепция «Евразийский маяк» предполагает создание на территории участка телебашни многофункционального культурно-досугового туристического центра мирового уровня, включающего актуальные для современного Екатеринбурга функции помещений, в частности, интерактивный музей науки и техники», — говорится в письме.
Николай Шумаков уверен, что башню нельзя сносить, а необходимо включить ее в официальную заявочную кампанию ЭКСПО-2025.
Напомним, в июле 2017 года было принято решение приватизировать телебашню путем создания АО «Ледовая арена», 60% акций которого принадлежат УГМК-холдингу, а 40% — министерству госимущества региона. После этого появилась информация о том, что телебашня в скором времени будет снесена. На ее месте планируют построить спортивный комплекс.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Судьбу телебашни в Екатеринбурге будут решать городской и губернаторский градсоветы
- В Екатеринбурге официально зарегистрировали нового владельца недостроенной телебашни
- Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель выступил против сноса телебашни в Екатеринбурге
- Глава «Атомстройкомплекса» раскритиковал планы по сносу недостроенной телебашни в Екатеринбурге
- Проект «Грин Хилл Парк» стал победителем конкурса на реконструкцию недостроенной телебашни в Екатеринбурге
Loading...