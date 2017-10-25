Агрессивная косметология

Жители Екатеринбурга жалуются на действия центров оздоровления и косметологии «РТС-Эстетик», «Альянс-Екб» и «Академия Стройности» (ООО «Эль Косметикс»). Основная претензия потребителей состоит в том, что компании без профессионального обследования назначают пациентам противопоказанные им дорогостоящие процедуры и препараты. При этом граждан убеждают в необходимости указанных услуг и вынуждают брать кредиты на крупную сумму — более 100 тыс. руб.Напомним, история с массовыми нарушениями прав потребителей косметологическими центрами началась в 2010 году с навязывания гражданам дорогостоящей продукции торговых марок DeSheli, MonPlatin и DeAura. Как поясняют в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, сегодня эти же компании переориентировались и стали оказывать платные косметические услуги.Так, по словам екатеринбургской пенсионерки Нины Заниной, ООО «РТС-Эстетик» навязало ей свои услуги по лечению ожирения, вынудив заключить кредитный договор более чем на 164 тыс. руб.«В июне 2017 года на мой домашний телефон позвонил сотрудник компании и сообщил, что для пожилых людей проводится бесплатно программа обследования под эгидой минздрава Свердловской области. После проведения бесплатной диагностики мне сообщили, что у меня сильное ожирение, в том числе ожирение внутренних органов, которое влечет за собой ухудшение состояния сосудов, риск инсульта, и что с такими проблемами я долго не проживу. Сотрудник убедил меня, что мне жизненно необходим комплекс процедур, тем самым введя меня в заблуждение, воспользовавшись тем, что я не являюсь специалистом в области медицины. Предложенные мне услуги являлись платными, но, испугавшись за свое здоровье и жизнь, я согласилась подписать договор», — рассказала Н. Занина.По ее словам, во время прохождения процедур по договору пациентке сообщили, что медицинский центр закрылся, поэтому ее переводят в другой. Там ей навязали заключение еще одного договора — с ООО «Альянс-Екб» на 156 тыс. руб.Между тем, как выяснилось позднее при обращении пациентки в районную поликлинику, большая часть услуг, в необходимости которых ее убедили сотрудники «РТС-Эстетик» и «Альянс-Екб», оказались пенсионерке противопоказаны.«Мне 69 лет, у меня множество хронических заболеваний: сахарный диабет, гипертония II степени, сердечная недостаточность, нейропатия, перенесенный микроинсульт, артроз коленных суставов, варикозное расширение вен. Перед назначением медицинских процедур я не была направлена к соответствующим профильным специалистам для оценки их необходимости, целесообразности и безопасности. Как стало известно в настоящее время, большая часть назначенных мне процедур категорически противопоказана при моих диагнозах», — пояснила Н. Занина.По аналогичной схеме действуют и сотрудники ООО «Академия Стройности» (непосредственное оказание услуг осуществляет ООО «Эль Косметикс»). Как сообщила УрБК клиент центра Инна Попель, ей также позвонили и предложили пройти бесплатно комплексное обследование, а затем под предлогом устранения угрозы жизни назначили дорогостоящие процедуры. По ее словам, впоследствии врачи районной поликлиники признали некоторые из этих назначений небезопасными для здоровья пациентки и отменили.«Мне позвонили из компании и пригласили на компьютерное обследование. Центр позиционировал себя как медицинский, а не косметологический. Название юрлица выяснилось только при заключении договора. Я говорила работникам центра, что мне 65 лет, и беспокоят в первую очередь гипертония и нарушение сердечного ритма. Но меня убедили, что смогут найти причину этих болезней и облегчить состояние. В результате стали лечить от выявленного в ходе обследования «предожирения» и назначили платные процедуры, вынудив взять кредит более чем на 100 тыс. руб. Однако мое состояние только ухудшилось. Как потом сказал участковый терапевт, при моих заболеваниях некоторые из сделанных в центре назначений, в частности, вибромассаж, категорически запрещены», — рассказала И. Попель.Как отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, подобные схемы сегодня практикует целый ряд оздоровительных центров Екатеринбурга. Так, в ходе проверок, проведенных ведомством по обращениям граждан в отношении ООО «Лайф», ООО «Альянс-Екб», ООО «Эль Косметикс», ООО «Альфа Маркет», ООО «Лорелея», ООО «РТС-Эстетик», выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства. Сумма штрафов достигла 1,3 млн руб.Тем не менее недобросовестные компании продолжают вести политику агрессивного маркетинга, зачастую создающего опасность для жизни и здоровья клиентов, а также их финансового благополучия. Пострадавшие граждане массово обращаются в надзорные органы, и суды и во многих случаях выигрывают дела, однако штрафы не могут остановить новые нарушения со стороны оздоровительных и косметологических центров.