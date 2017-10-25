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На Среднем Урале поголовье птицы сократилось на 200 тысяч
25 октябрь 2017 (13:04)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. На конец сентября 2017 года поголовье птицы в Свердловской области составило 14,2 млн голов. Это на 1,4% меньше, чем годом ранее, следует из данных Свердловскстата.
При этом у фермеров и населения поголовье осталось на прежнем уровне, сокращение показателя произошло за счет сельскохозяйственных организаций.
Поголовье крупного рогатого скота в регионе в целом по всем категориям хозяйств за год выросло на 1,7%, до 265,2 тыс. голов, свиней — на 5,2%, до 360 тыс. голов, овец и коз — на 0,6%, до 69,2 тыс. голов.
При этом у фермеров и населения поголовье осталось на прежнем уровне, сокращение показателя произошло за счет сельскохозяйственных организаций.
Поголовье крупного рогатого скота в регионе в целом по всем категориям хозяйств за год выросло на 1,7%, до 265,2 тыс. голов, свиней — на 5,2%, до 360 тыс. голов, овец и коз — на 0,6%, до 69,2 тыс. голов.
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