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На Среднем Урале поголовье птицы сократилось на 200 тысяч

25 октябрь 2017 (13:04)

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. На конец сентября 2017 года поголовье птицы в Свердловской области составило 14,2 млн голов. Это на 1,4% меньше, чем годом ранее, следует из данных Свердловскстата.

При этом у фермеров и населения поголовье осталось на прежнем уровне, сокращение показателя произошло за счет сельскохозяйственных организаций.

Поголовье крупного рогатого скота в регионе в целом по всем категориям хозяйств за год выросло на 1,7%, до 265,2 тыс. голов, свиней — на 5,2%, до 360 тыс. голов, овец и коз — на 0,6%, до 69,2 тыс. голов.

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