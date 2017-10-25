Дайджест
Власти Жироны запретили въезд королю Испании
25 октябрь 2017 (13:01)
Власти каталонского города Жирона объявили короля Испании Фелипе VI персоной нон грата. Об этом сообщил новостной портал Vilaweb.
Причиной такого шага стало решение Мадрида отстранить от должности главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона и ввести в действие 155 статью конституции Испании, упраздняющую автономный статус региона.
Представители женералитета отказались подчиняться указу. Спикер парламента автономии Карме Форкадел назвала действия короны «переворотом» и «атакой на демократию». В этом же тоне высказался и сам Пучдемон, добавив, что правительство Каталонии появилось намного раньше современной испанской конституции 1978 года.
Причиной такого шага стало решение Мадрида отстранить от должности главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона и ввести в действие 155 статью конституции Испании, упраздняющую автономный статус региона.
Представители женералитета отказались подчиняться указу. Спикер парламента автономии Карме Форкадел назвала действия короны «переворотом» и «атакой на демократию». В этом же тоне высказался и сам Пучдемон, добавив, что правительство Каталонии появилось намного раньше современной испанской конституции 1978 года.
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