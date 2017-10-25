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Россияне стали чаще посещать Украину

В 2017 году в Россию выехало больше украинцев, чем в 2016-м. Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает «Страна».



«В 2016 году в Россию ездили 4,1 млн граждан Украины, в 2017-м больше — уже более 5,7 млн», — рассказал Цигикал. В то же время, по его словам, сократилось число россиян, которые въехали в 2017 году в Украину в сравнении с 2016 годом — с 1,5 до 1,4 млн.



В августе министр инфраструктуры страны Владимир Омелян высказал мнение, что гражданам Украины не нужно посещать Россию. «Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме как навестить семью, у кого она там есть», — отметил чиновник.

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