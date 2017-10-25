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Под Лондоном обнаружили останки более 3 тыс. человек

Исследователи из Лондонского музея археологии проанализировали останки более 3 тыс. человек, которые были обнаружили во время строительства железнодорожной системы Crossrail. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает портал «Лента.ру».



Возраст скелетов, найденных около вокзала Ливерпуль-стрит, достигает 450 лет. По словам ученых, они принадлежали британским мигрантам, которые переехали в столицу из сельской местности ради заработка.



Место захоронения ранее принадлежало Бетлемской королевской больнице (Бедламу) и использовалось в 1569-1739 годах. Многие из обнаруженных останков принадлежали молодым людям, которые искали работу и пытались создать семьи. Причинами преждевременной смерти были плохая гигиена, грязная вода, отсутствие санитарии и такие заболевания, как чума, сифилис и туберкулез.



Анализ налета на зубах одного из черепов показал, что люди использовали лекарственные растения для избавления от болезней. Например, были обнаружены следы огуречной травы, которая применялась для снятия воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте.

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