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В Екатеринбурге продлили срок перекрытия улицы Колмогорова
25 октябрь 2017 (12:45)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. В Екатеринбурге продлили срок перекрытия улицы Колмогорова, говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.
«Энергетики согласовали продление сроков закрытия движения по улице Колмогорова на участке от Толедова до здания № 17 на Бебеля. Новая дата окончания работ — 30 октября 2017 года. Напомним, ООО «Урал Инжиниринг» занимается ремонтом тепловой магистрали», — говорится в сообщении.
«Энергетики согласовали продление сроков закрытия движения по улице Колмогорова на участке от Толедова до здания № 17 на Бебеля. Новая дата окончания работ — 30 октября 2017 года. Напомним, ООО «Урал Инжиниринг» занимается ремонтом тепловой магистрали», — говорится в сообщении.
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