Новости дня

За год число филиалов и отделений кредитных организаций в России сократилось на 8,7%

УрБК, Москва, 25.10.2017. Почти треть населения России (31,5%) использует дистанционный доступ к банковским счетам (интернет-банкинг и/или мобильный банкинг), и эта доля за последний год выросла на 7,8 п. п. Об этом сообщает пресс-служба Банка России со ссылкой на данные ежегодного обзора состояния финансовой доступности.



«Дистанционные и цифровые финансовые услуги в значительной степени смогут компенсировать глобальный тренд на уменьшение количества точек физического присутствия финансовых организаций: за год число филиалов и отделений кредитных организаций сократилось на 8,7%, организаций федеральной почтовой связи — на 7,6%, касс банковских платежных агентов — на 4,6%. При этом значительно выросло количество касс платежных агентов (операторов по приему платежей и платежных субагентов) — на 133,6%», — поясняют в пресс-службе.



По данным обзора, почти каждый третий взрослый россиянин (28,9%) пользовался банковским кредитом или займом в некредитной финансовой организации (НФО). При этом наиболее активные пользователи банковских кредитов — население среднего возраста (от 25 до 59 лет), жители городов с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек, а также население Уральского федерального округа. Примерно шестая часть взрослых россиян (15,2%) размещала средства во вклады в КО. Одни из самых активных пользователей депозитных банковских услуг — население от 60 лет и старше и пенсионеры (в том числе по инвалидности).



В малых городах и селах, где снижается физическое присутствие банков, особую значимость приобретают некредитные финансовые организации (МФО, КПК, ломбарды), где можно получить заем. При этом инвестирует в НФО свои средства лишь 0,6% населения, чаще пенсионеры, население старше 71 года и люди с низким уровнем доходов.



На момент опроса 23,4% субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) имели активный банковский кредит, тогда как активные займы в НФО имели всего 1,6% субъектов МСП, что может объясняться недостаточной информированностью предпринимателей о данном источнике финансирования. Банковскими депозитными услугами воспользовались 14,6% субъектов МСП, а размещением средств в форме договора займа в НФО — 1,8%.



В обзоре отмечается, что с мая 2016 года по май 2017 года снизилась доля населения, использующего добровольное страхование (до 12,4%, на 4 п.п.), тогда как доля населения, использующего обязательные страховые услуги, осталась практически неизменной (63,8%). До 38% (на 5,4 п.п.) возросла доля субъектов МСП, использующих добровольные страховые услуги, при этом 40,2% составила доля предпринимателей, использующих обязательное страхование.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: