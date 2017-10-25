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Горняки шахты «Усковская» ЕВРАЗа с начала года добыли 2 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. Горняки участка № 5 шахты «Усковская» с начала 2017 года добыли 2 млн т угля из одного очистного забоя. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» холдинга ЕВРАЗ.



2 млн тонн угля марки «ГЖ» горняки добыли из двух лав — отработанной 50-10 и лавы 50-08, запущенной в мае этого года. В настоящее время коллектив вывел действующую лаву на проектную мощность, ежемесячно добывая до 300 тыс. т угля.



«Бригада Олега Москаленко демонстрирует высокую производительность труда: на одного горнорабочего очистного забоя около 3,7 тыс. т в месяц. Горняки добиваются высоких производственных результатов за счет безопасной работы и эффективного применения техники. Шахтеры максимально используют возможности механизированного комплекса, работая без простоев комбайна», — говорится в сообщении.



Бригада Олега Москаленко стала третьим коллективом в компании, перешагнувшим 2-миллионный рубеж. В сентябре по 2 млн т угля добыли бригады Альберта Ямалиева шахты «Алардинская» и Рустама Муминова шахты «Распадская».



Шахта «Усковская» находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ООО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).

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