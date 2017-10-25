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Россельхознадзор окончательно не подтвердил туберкулез у коров в Алапаевском районе

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. Специалисты управления Россельхознадзора по Свердловской области пока окончательно не подтвердили диагноз «туберкулез» коровам в СХПК «Путиловский» Алапаевского района. Об этом корреспонденту УрБК рассказала пресс-секретарь надзорного органа Наталья Сайфулина.



По ее словам, ведомство проведет еще несколько исследований. Окончательный диагноз животным, возможно, поставят к концу недели.



«Пробы на исследовании в лаборатории и стопроцентного подтверждения диагноза пока нет. Когда проверят все пробы, тогда можно будет говорить, туберкулез это или нет. Там же несколько этапов. Сначала сделали внутрикожную пробу животным, как у людей на манту. Здесь эта проба появилась положительно. Потом офтальмопробу сделали, там тоже подтвердилось. И еще нужно пробы сделать, чтобы уж точно говорить, что там туберкулез», — рассказала Наталья Сайфуллина.



Напомним, накануне в муниципалитете ввели режим чрезвычайной ситуации из-за положительной реакции коров в исследованиях на туберкулез. Подобная мера является ограничительной, поясняет представитель надзорного органа.



«Когда есть даже подозрения на какое-то заболевание, эпидемию, всегда вводят режим чрезвычайной ситуации, чтобы продукция оттуда не уходила потребителям. Это ограничительное мероприятие», — добавила Наталья Сайфуллина.



Подтверждение диагноза грозит существенными потерями. В этом случае специалисты проведут санитарный убой стада, а помещения, где содержали животных, как минимум полгода нужно будет выстаивать.

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