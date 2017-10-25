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Прокуратура Екатеринбурга проверит эффективность работы полиции по розыску похищенных автомобилей
25 октябрь 2017 (11:02)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку в связи с многочисленными обращениями граждан, в том числе размещенными в средствах массовой информации, о неэффективной работе органов полиции уральской столицы по розыску похищенного автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В соответствии с требованиями действующего законодательства, обязанность по отысканию похищенных автомашин возложена на органы полиции. На территории столицы Среднего Урала эту работу осуществляют сотрудники УМВД России по Екатеринбургу, а также его территориальные подразделения (оперативные сотрудники отделений уголовного розыска).
Кроме того, в УМВД России по Екатеринбургу создано специализированное подразделение — отделение по раскрытию краж и угонов автомототранспорта, являющееся составной частью уголовного розыска.
В рамках надзорных мероприятий прокуратура Екатеринбурга поручила прокурорам районов города изучить все уголовные дела, материалы процессуальных проверок, иные оперативно-служебные материалы по фактам краж, угонов и иным преступлениям, связанным с незаконным завладением автотранспортом.
По итогам надзорных мероприятий будет дана принципиальная оценка эффективности работы полиции на указанном направлении, полноте принимаемых ими мер по отысканию похищенного имущества и установлению лиц, совершивших преступление. Аналогичная проверка будет проведена и в УМВД России по Екатеринбургу.
Кроме того, прокуратура Екатеринбурга поручила начальнику городского Управления МВД по городу взять под личный контроль ход и результаты проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел данной категории.
В соответствии с требованиями действующего законодательства, обязанность по отысканию похищенных автомашин возложена на органы полиции. На территории столицы Среднего Урала эту работу осуществляют сотрудники УМВД России по Екатеринбургу, а также его территориальные подразделения (оперативные сотрудники отделений уголовного розыска).
Кроме того, в УМВД России по Екатеринбургу создано специализированное подразделение — отделение по раскрытию краж и угонов автомототранспорта, являющееся составной частью уголовного розыска.
В рамках надзорных мероприятий прокуратура Екатеринбурга поручила прокурорам районов города изучить все уголовные дела, материалы процессуальных проверок, иные оперативно-служебные материалы по фактам краж, угонов и иным преступлениям, связанным с незаконным завладением автотранспортом.
По итогам надзорных мероприятий будет дана принципиальная оценка эффективности работы полиции на указанном направлении, полноте принимаемых ими мер по отысканию похищенного имущества и установлению лиц, совершивших преступление. Аналогичная проверка будет проведена и в УМВД России по Екатеринбургу.
Кроме того, прокуратура Екатеринбурга поручила начальнику городского Управления МВД по городу взять под личный контроль ход и результаты проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел данной категории.
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