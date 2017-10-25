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Вирус-шифровальщик BadRabbit пытался атаковать российские банки из топ-20

УрБК, Москва, 25.10.2017. Новый вирус-шифровальщик BadRabbit пытался атаковать российские банки из топ-20, однако ему это не удалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора и основного владельца Group-IB (компания занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений) Илью Сачкова.



По его словам, Group-IB зафиксировала попытки заражения вирусом инфраструктур ряда российских банков, которые используют систему обнаружения вторжений компании.



«Эти файлы приходили туда во вторник с 13.00 до 15.00 мск. То есть на банки этот вирус тоже пытались распространить», — сообщил И. Сачков. Он уточнил, что среди этих кредитных организаций есть банки из топ-20.



Глава Group-IB отметил, что эта ситуация демонстрирует более качественную защиту банков от кибератак по сравнению с компаниями небанковского сектора.



«Основные сложные атаки происходят против банков. Банки как боксер, который больше дерется, — у него лучше практика, и, соответственно, он сильнее», — добавил он.



Новый вирус-шифровальщик во вторник атаковал сайты ряда российских СМИ. В частности, как сообщали «Лаборатория Касперского» и Group-IB, атакам подверглись информационные системы агентства «Интерфакс», а также сервер петербургского новостного портала «Фонтанка». По данным Group-IB, атаки начались после полудня на Украине — вирус поразил компьютерные сети Киевского метрополитена, министерства инфраструктуры, международного аэропорта Одессы.

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