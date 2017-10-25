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Налоговые поступления от финансовых и страховых организаций Свердловской области снизились на 8,2%

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. За 9 месяцев 2017 года 85,7% поступлений консолидированного бюджета РФ с территории Среднего Урала обеспечили организации базовых видов экономической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области.



За январь-сентябрь 2017 года по данным отраслям (обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; оптовая и розничная торговля; строительство; транспорт и связь; финансовая деятельность; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг) поступило 196,1 млрд руб. Это на 27,1 млрд руб. или в 1,4 раза превышает уровень поступлений аналогичного периода 2016 года.



Среди этих видов экономической деятельности наибольший рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2016 года наблюдается по организациям производства и распределения электроэнергии, газа и воды — в 1,7 раза или на 7,7 млрд руб.



Кроме того, рост поступлений за январь-сентябрь 2017 года наблюдается по обрабатывающим производствам — на 14,4% или на 9 млрд руб. (поступило 71,6 млрд руб.). Основную позицию в обрабатывающих отраслях занимают организации металлургического комплекса, которые обеспечили 49,9% поступлений с ростом в 2,5 раза или на 21,7 млрд руб.



В сферах оптовой и розничной торговли отмечен рост на 15% или на 5,5 млрд руб. (поступило 42,3 млрд руб.); строительства — на 1,7% или на 177 млн руб. (поступило 10,6 млрд руб.); транспорта и связи — в 1,6 раза или на 6,9 млрд руб. (поступило 19,2 млрд руб.).



Снижение поступлений относительно аналогичного периода 2016 года отмечается в сферах финансовой и страховой деятельности — на 8,2% или на 1 млрд руб. (поступило 11,7 млрд руб.); операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг — на 5,2% или на 1,2 млрд руб. (поступило 22,4 млрд руб.).

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