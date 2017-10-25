Новости дня

Благотворительный фонд ММК стал лауреатом всероссийского конкурса «Точка отсчета»

УрБК, Магнитогорск, 25.10.2017. Годовой отчет благотворительного фонда «Металлург» (крупнейший благотворитель — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») получил «Серебряный стандарт» по итогам восьмого Всероссийского конкурса публичных годовых отчетов социально ориентированных некоммерческих организаций «Точка отсчета». Об этом сообщает Управлении информации общественной связи и рекламы ММК.



Всего на участие в конкурсе было подано 244 заявки. По его итогам каждому из участников присвоена одна из четырех категорий — «Базовый уровень», «Бронзовый», «Серебряный» и «Золотой» стандарты.



«Наша организация, как НКО, прозрачна, доступна. Вся информация о ней доступна для любого жителя нашей страны. Самое главное — это признание нашего труда, это оценка того, что все сотрудники, волонтеры нашего фонда делают для жителей города Магнитогорска и прилегающих сельских районов», — заявила заведующая детским отделом БФ «Металлург» Надежда Лихова.



«Годовой отчет — итог работы всего коллектива. В нем отражены все программы благотворительного фонда, его участие и победы в конкурсах. Подобные отчеты готовятся специалистами фонда «Металлург» с 2006 года. Продолжается реализация всех бессрочных программ благотворительного фонда. В частности, «Забота» и «Луч надежды», направленные на оказание материальной и медицинской помощи неработающим пенсионерам и инвалидам. Не сбавляет оборотов и комплексная программа «XXI век — детям Южного Урала», реализуемая совместно с Челябинским отделением Российского детского фонда», — говорится в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: