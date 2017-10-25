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Администрация Екатеринбурга выбирает символ города для выставки «ЭКСПО-2025»

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. Администрация Екатеринбурга проводит опрос о том, какие достопримечательности города и окрестностей могут заинтересовать гостей «ЭКСПО-2025», если мегаполис выиграет право на проведение выставки.



На официальном портале Екатеринбурга опубликован список объектов уральской столицы и городов-спутников, из которых горожанам предлагают выбрать символ агломерации.



Он включает 13 достопримечательностей: Музей истории Екатеринбурга, Театр оперы и балета, Ельцин Центр, Центральный парк культуры и отдыха имени В. В. Маяковского, Храм-на-крови, объекты конструктивизма Екатеринбурга, Каслинский чугунный павильон в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, Минералогический музей, исторический сквер, стелла на границе между Европой и Азией, Музей военной техники в Верхней Пышме, Ганина яма, Музей золота в Березовском.



Проголосовать может любой посетитель портала. Итоги опроса нужны оргкомитету по продвижению екатеринбургской заявки на проведение Всемирной выставки для формирования культурной программы «ЭКСПО-2025».



«В любом случае, рейтинг народной популярности объектов «чертовой дюжины», включенных в список для голосования на екатеринбург.рф, поможет городским властям определить предпочтения уральцев по отношению к местным объектам архитектурного, исторического и культурного наследия и учитывать это мнение в процессе формирования имиджа Екатеринбурга», — поясняется на официальном портале города.

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