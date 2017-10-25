Новости дня

Число официальных автодилеров в России с начала года сократилось на 2,5%

УрБК, Москва, 25.10.2017. Общее количество официальных дилеров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей за девять месяцев этого года сократилось на 89 центров и на середину октября составило 3,413 тыс. автосалонов.



В январе этот показатель составлял 3,502 тыс. автосалонов. Таким образом, снижение составило 2,5%. При этом за девять месяцев было открыто 303 новых автоцентра, а закрыто — 392, сообщает «Прайм»



Самую крупную дилерскую сеть имеет отечественный бренд Lada, она насчитывает 315 автосалонов. На втором месте — корейская Kia, которая в России представлена 178 дилерами. Замыкает тройку лидеров другой корейский бренд — Hyundai, у которого числится 171 дилер.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: