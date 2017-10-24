Новости дня
Здания котельной и теплосети Минобороны в Екатеринбурге не готовы к зиме
24 октябрь 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. Одной из основных проблем подготовки систем жизнеобеспечения Екатеринбурга к эксплуатации в осенне-зимний период является неготовность зданий котельной и тепловых сетей Строительного управления Уральского военного округа Министерства обороны РФ. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
Также возникают вопросы в отношении ряда домов, где не завершен капитальный ремонт сетей теплоснабжения (сейчас эти дома с теплом).
Пуск тепла на указанных объектах был начат с 17 сентября 2017 года и проведен в четыре этапа под контролем городского штаба. В настоящее время завершается наладка гидравлического режима и доведение до нормативных показателей внутридомовых систем.
Также возникают вопросы в отношении ряда домов, где не завершен капитальный ремонт сетей теплоснабжения (сейчас эти дома с теплом).
Пуск тепла на указанных объектах был начат с 17 сентября 2017 года и проведен в четыре этапа под контролем городского штаба. В настоящее время завершается наладка гидравлического режима и доведение до нормативных показателей внутридомовых систем.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге обеспечено теплом более тысячи социальных объектов
- Екатеринбург без осложнений вошел в отопительный сезон
- Школы и детсады Екатеринбурга готовы к отопительному сезону
- В Екатеринбурге стартовал третий этап подключения потребителей к теплоснабжению
- Проблемными коммунальными объектами Минобороны в Екатеринбурге займется прокуратура
Loading...