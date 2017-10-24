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Здания котельной и теплосети Минобороны в Екатеринбурге не готовы к зиме

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. Одной из основных проблем подготовки систем жизнеобеспечения Екатеринбурга к эксплуатации в осенне-зимний период является неготовность зданий котельной и тепловых сетей Строительного управления Уральского военного округа Министерства обороны РФ. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



Также возникают вопросы в отношении ряда домов, где не завершен капитальный ремонт сетей теплоснабжения (сейчас эти дома с теплом).



Пуск тепла на указанных объектах был начат с 17 сентября 2017 года и проведен в четыре этапа под контролем городского штаба. В настоящее время завершается наладка гидравлического режима и доведение до нормативных показателей внутридомовых систем.

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