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Суд зарегистрировал иск о банкротстве предприятия ГК «Ява»
24 октябрь 2017 (17:53)
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. Арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал иск о банкротстве ООО «Ява-холдинг» (входит в ГК «Ява» экс-депутата Госдумы Валерия Язева). Об этом говорится в материалах суда.
Заявителем по делу выступает Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 25 по Свердловской области. Сумма исковых требований — 12 млн 594 тыс. руб.
Основным видом деятельности ООО «Ява-холдинг» является строительство жилых и нежилых зданий.
Заявителем по делу выступает Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 25 по Свердловской области. Сумма исковых требований — 12 млн 594 тыс. руб.
Основным видом деятельности ООО «Ява-холдинг» является строительство жилых и нежилых зданий.
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