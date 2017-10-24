Новости дня

Суд зарегистрировал иск о банкротстве предприятия ГК «Ява»

24 октябрь 2017 (17:53)

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. Арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал иск о банкротстве ООО «Ява-холдинг» (входит в ГК «Ява» экс-депутата Госдумы Валерия Язева). Об этом говорится в материалах суда.

Заявителем по делу выступает Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 25 по Свердловской области. Сумма исковых требований — 12 млн 594 тыс. руб.

Основным видом деятельности ООО «Ява-холдинг» является строительство жилых и нежилых зданий.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...