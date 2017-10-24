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Суд зарегистрировал иск о банкротстве предприятия ГК «Ява»

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. Арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал иск о банкротстве ООО «Ява-холдинг» (входит в ГК «Ява» экс-депутата Госдумы Валерия Язева). Об этом говорится в материалах суда.



Заявителем по делу выступает Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 25 по Свердловской области. Сумма исковых требований — 12 млн 594 тыс. руб.



Основным видом деятельности ООО «Ява-холдинг» является строительство жилых и нежилых зданий.

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