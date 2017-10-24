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В январе-сентябре российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 19,7%
24 октябрь 2017 (17:46)
УрБК, Москва, 24.10.2017. В январе-сентябре 2017 года российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 80,9 млн человек. Об этом сообщается в отчете Росавиации.
Процент занятости пассажирских кресел за январь-сентябрь вырос на 1,9% к прошлогодним показателям, до 84%.
За сентябрь было перевезено 10,7 млн пассажиров, что превышает результат соответствующего периода прошлого года на 16,8%. При этом международные перевозки увеличились на 26,3%, внутренние — на 6,9%.
Процент занятости пассажирских кресел за январь-сентябрь вырос на 1,9% к прошлогодним показателям, до 84%.
За сентябрь было перевезено 10,7 млн пассажиров, что превышает результат соответствующего периода прошлого года на 16,8%. При этом международные перевозки увеличились на 26,3%, внутренние — на 6,9%.
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