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В январе-сентябре российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 19,7%

24 октябрь 2017 (17:46)

УрБК, Москва, 24.10.2017. В январе-сентябре 2017 года российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 80,9 млн человек. Об этом сообщается в отчете Росавиации.

Процент занятости пассажирских кресел за январь-сентябрь вырос на 1,9% к прошлогодним показателям, до 84%.

За сентябрь было перевезено 10,7 млн пассажиров, что превышает результат соответствующего периода прошлого года на 16,8%. При этом международные перевозки увеличились на 26,3%, внутренние — на 6,9%.

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