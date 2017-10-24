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В Екатеринбурге 8 домов из-за ремонта временно останутся без отопления и горячей воды
24 октябрь 2017 (17:32)
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. 24 октября 2017 года «Т Плюс» продолжит ремонтные работы на тепломагистрали М-38. Об этом говорится на сайте УК «Стандарт».
«В связи с этим с 09.00 до 20.00 будут отключены подающий, обратный трубопроводы теплоснабжения, а также трубопровод ГВС. Горячая вода и отопление будут отсутствовать в шести домах: Московская, 212 к. 1, 212 к. 2, 214 к. 1, 214 к. 2, 216, Волгоградская, 29», — говорится в сообщении.
Кроме того, в соответствии с сообщением ПАО «Т Плюс», 25 октября будут продолжены работы на тепломагистрали М-21. В связи с этим с 08.00 до 15.00 будут отсутствовать отопление и горячая вода в домах № 22а по проспекту Ленина и № 10 по ул. Попова.
«В связи с этим с 09.00 до 20.00 будут отключены подающий, обратный трубопроводы теплоснабжения, а также трубопровод ГВС. Горячая вода и отопление будут отсутствовать в шести домах: Московская, 212 к. 1, 212 к. 2, 214 к. 1, 214 к. 2, 216, Волгоградская, 29», — говорится в сообщении.
Кроме того, в соответствии с сообщением ПАО «Т Плюс», 25 октября будут продолжены работы на тепломагистрали М-21. В связи с этим с 08.00 до 15.00 будут отсутствовать отопление и горячая вода в домах № 22а по проспекту Ленина и № 10 по ул. Попова.
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