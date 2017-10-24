Онкологии сократили сроки

Свердловская область отстает от показателей в «майских указах» по снижению уровня смертности от онкологических заболеваний. По словам экспертов, одна из главных проблем в регионе — несоблюдение сроков проведения анализов для диагноза и постановки на учет онкобольных в специализированных учреждениях. В качестве решения рабочая группа при региональном минздраве рассматривает возможность отказать в возмещении по обязательному медицинскому страхованию «проштрафившимся» больницам. По сути, это даст страховым компаниям функции внешнего контроля над медучреждениями.Снижение уровня смертности от онкологических заболеваний обсуждается сегодня, 24 октября 2017, года в ходе подведения итогов правоприменительной практики ТО Росздравнадзора по Свердловской области за III квартал 2017 года.«Я бы хотела напомнить, что с 2012 года основные направления развития здравоохранения определяют «майские указы». Те целевые индикаторы, которые определены указом о совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения, в Свердловской области выполняются, за исключением одного — это смертность от онкологических заболеваний. На сегодняшний момент этот показатель составляет 226,8 на 100 тыс. населения при целевом региональном значении индикатора 200,4. Напомню, что в указе к 2018 году обозначен показатель 192,8», — сообщила советник департамента по социальной политике аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Лариса Кузьмина.За последние 20 лет число онкобольных в регионе выросло в 1,5 раза. В 2016 году число пациентов, которым впервые поставили диагноз по онкологии, достигло 16 тыс. человек, что на 16% больше, чем в 1997 году.Последние изменения в законодательстве — приказы профильных министерств федерального и регионального уровней — значительно сократили сроки на постановку диагноза при подозрении онкозаболевания и отправки пациентов на лечение в случае подтверждения.«Сроки направления на обследование к районному онкологу в областном приказе установлены в 3-5 дней. Это не более чем пять дней. То есть при подозрениях врач любой специальности, в частной или любой другой клинике, сначала должен направить пациента к районному онкологу. Районный онколог делает полное обследование, на которое ему дано 10-14 дней. Эти 14 дней, чтобы ответить на вопрос — у человека есть онкология или ее нет», — рассказал заведующий поликлиникой Свердловского областного онкологического диспансера Владислав Петкау.Однако наибольшую проблему вызывает следующий этап — постановка пациента на учет в специализированном учреждении. По словам Владислава Петкау, в некоторых случаях в регионе проходили месяцы, прежде чем онкобольные приезжали в диспансер после постановки диагноза. Поэтому записывать пациентов в учреждения должны сами районные онкологи, уверен он.«Если пациенту дали направление в диспансер, чтобы он записался, он может ехать неделю, две, три, месяц. Если же электронная запись осуществляется — поступил запрос от учреждения, то учреждение получит ответ в этот же день. То есть тогда разница между датами будет не более одного дня. Это то, где мы не должны терять время», — пояснил он.По словам замминистра здравоохранения Свердловской области Диляры Медведской, для решения проблемы главврачи свердловских больниц должны выстроить систему внутреннего контроля в своих медучреждениях.«Может быть, чтобы соблюдать сроки, своевременность постановки онкологического диагноза, главным врачам нужно начать отслеживать, сколько прошло времени от момента подозрения на онкологию до направления этого пациента в другое учреждение. То есть кто-то из замов должен курировать: когда заподозрили диагноз, когда отправили. Это должен быть внутренний контроль, который «хромает» на сегодняшний день в наших учреждениях», — предложила она.Можно приучить больницы соблюдать сроки и с помощью внешнего контроля, считают эксперты. Для этого нужно обязать страховые организации контролировать своевременность постановки диагнозов в медучреждениях. В этом случае несоблюдение сроков станет поводом для отказа в оплате услуг, то есть больница не получит возмещение затрат по программе обязательного медицинского страхования. При этом пациенту уже окажут услугу, так что он не пострадает. Сейчас инициативу прорабатывает рабочая группа при региональном минздраве.