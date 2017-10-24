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Россия может организовать производство вертолетов в Мексике

В Мексике может быть организовано производство российских вертолетов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.



«С утра мы встречались с министром обороны Мексики и получили подсказку — рассмотреть возможность создания производства вертолетов в Мексике, рассчитывая, таким образом, на рынок Латинской Америки», — рассказал Мантуров журналистам.



Также он заявил, что подробно изучит этот вопрос после возвращения в Россию.

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