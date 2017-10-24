Дайджест
Канада может ввести безвизовый режим с Украиной
24 октябрь 2017 (17:27)
Министр по делам иммиграции Канады Ахмед Хусейн заявил, что Украине для получения безвизового режима с Оттавой необходимо в том числе «эффективно контролировать границы» и сотрудничать с международным сообществом в вопросах безопасности. Об этом он сказал в ходе выступления в парламенте, передает «Укринформ».
По его словам, решения о визовой политике Канадой принимаются на основе целостной оценки рисков и преимуществ.
«Мы пришли к выводу, что Украина, как и любая другая страна, должна выдавать безопасные документы для путешествия, эффективно контролировать границы и хорошо сотрудничать с международным сообществом относительно миграционных и вопросов безопасности», — сказал он.
По его словам, решения о визовой политике Канадой принимаются на основе целостной оценки рисков и преимуществ.
«Мы пришли к выводу, что Украина, как и любая другая страна, должна выдавать безопасные документы для путешествия, эффективно контролировать границы и хорошо сотрудничать с международным сообществом относительно миграционных и вопросов безопасности», — сказал он.
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