Дайджест
В Малайзии в ДТП погибли восемь рабочих
24 октябрь 2017 (17:27)
В Малайзии в результате столкновения двух автобусов погибли по меньшей мере восемь человек, еще 33 получили различные травмы. Об этом сообщает New Straits Times, передает портал «Газета.ру».
В автобусах находились работники завода.
По словам начальника местной полиции, один из автобусов, в котором находились рабочие из Индонезии и Непала, остановился на дороге из-за проблем с двигателем.
В автобусах находились работники завода.
По словам начальника местной полиции, один из автобусов, в котором находились рабочие из Индонезии и Непала, остановился на дороге из-за проблем с двигателем.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Хакеры из Индонезии атаковали сайты Малайзии
- В ДТП во Франции погибли 12 человек
- В Африке в автокатастрофе погибли 25 человек
- В Египте при столкновении двух автобусов погибли 25 человек
- Среди погибших в Турции туристов могут быть россияне
Loading...