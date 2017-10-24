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В Малайзии в ДТП погибли восемь рабочих

24 октябрь 2017 (17:27)

В Малайзии в результате столкновения двух автобусов погибли по меньшей мере восемь человек, еще 33 получили различные травмы. Об этом сообщает New Straits Times, передает портал «Газета.ру».

В автобусах находились работники завода.

По словам начальника местной полиции, один из автобусов, в котором находились рабочие из Индонезии и Непала, остановился на дороге из-за проблем с двигателем.

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