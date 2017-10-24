Дайджест
Российские моряки не могут вернуться из ОАЭ
24 октябрь 2017 (17:27)
Родственники экипажа теплохода «Каролина Винд», брошенного судовладельцем в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), попросили Находкинскую транспортную прокуратуру посодействовать скорейшей репатриации моряков. Об этом сообщается на сайте Российского профсоюза моряков.
В профсоюзе заявили, что это судно и другой теплоход «Кристал Норд» застряли в Персидском заливе в связи окончанием срока действия судовых документов.
«Как отмечено в заявлении, направленном в прокуратуру, у многих моряков уже закончилось действие индивидуальных контрактов, а замены до сих пор нет. На судне отсутствует связь с берегом, заявки по снабжению не выполняются», — сообщили в профсоюзе.
В профсоюзе заявили, что это судно и другой теплоход «Кристал Норд» застряли в Персидском заливе в связи окончанием срока действия судовых документов.
«Как отмечено в заявлении, направленном в прокуратуру, у многих моряков уже закончилось действие индивидуальных контрактов, а замены до сих пор нет. На судне отсутствует связь с берегом, заявки по снабжению не выполняются», — сообщили в профсоюзе.
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