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Российские моряки не могут вернуться из ОАЭ

Родственники экипажа теплохода «Каролина Винд», брошенного судовладельцем в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), попросили Находкинскую транспортную прокуратуру посодействовать скорейшей репатриации моряков. Об этом сообщается на сайте Российского профсоюза моряков.



В профсоюзе заявили, что это судно и другой теплоход «Кристал Норд» застряли в Персидском заливе в связи окончанием срока действия судовых документов.



«Как отмечено в заявлении, направленном в прокуратуру, у многих моряков уже закончилось действие индивидуальных контрактов, а замены до сих пор нет. На судне отсутствует связь с берегом, заявки по снабжению не выполняются», — сообщили в профсоюзе.

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