Дайджест
В Хабаровском крае ожидается задымление из-за лесных пожаров
24 октябрь 2017 (17:26)
В ближайшие дни в южных и центральных районах Хабаровского края ожидается задымление в связи с лесными пожарами в Китае. Об этом сообщается на сайте Росприроднадзора.
«По данным ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю», в период с 22 по 27 октября 2017 года на территории Хабаровского края прогнозируется задымление южных (Бикинский, Вяземский, имени Лазо муниципальные районы) и части центральных районов — Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и прилегающий районах», — говорится в сообщении.
«По данным ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю», в период с 22 по 27 октября 2017 года на территории Хабаровского края прогнозируется задымление южных (Бикинский, Вяземский, имени Лазо муниципальные районы) и части центральных районов — Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и прилегающий районах», — говорится в сообщении.
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