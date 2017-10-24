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В Хабаровском крае ожидается задымление из-за лесных пожаров

В ближайшие дни в южных и центральных районах Хабаровского края ожидается задымление в связи с лесными пожарами в Китае. Об этом сообщается на сайте Росприроднадзора.



«По данным ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю», в период с 22 по 27 октября 2017 года на территории Хабаровского края прогнозируется задымление южных (Бикинский, Вяземский, имени Лазо муниципальные районы) и части центральных районов — Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и прилегающий районах», — говорится в сообщении.

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