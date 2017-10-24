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Число жалоб свердловчан на нарушения прав потребителей при розничной торговле выросло в 1,2 раза

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. За 9 месяцев 2017 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области рассмотрено 13 тыс. 455 обращений граждан, что на 2,2% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В структуре обращений заявителей наибольшее количество приходится на нарушения прав потребителей (8 тыс. 944 обращений, что составляет 62,6% от общего количества поступивших обращений). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года удельный вес данных обращений увеличился на 7,4%.



Жалобы потребителей на нарушения в сфере розничной торговли составили 33,9% (их количество увеличилось в 1,2 раза — с 2 472 до 3 тыс. 033), в сфере оказания услуг ЖКХ — 23,2% (рост в 1,3 раза — с 1 тыс. 619 до 2 тыс. 073), на финансовом рынке — на 9,8%. Количество обращений по поводу транспортных услуг увеличилось в 1,8 раза (со 120 до 219), общественного питания — в 1,3 раза (со 167 до 217).



В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения поступило 5 тыс. 346 обращений, что составляет 37,4% от общего количества жалоб. Наиболее распространенной темой являются условия проживания в жилых помещениях (повышенный уровень шума от объектов торговли, инженерных систем и коммуникаций, санитарное состояние мест проживания). Жалобы на качество питьевой воды и питьевого водоснабжения населения (в частности, горячей воды) составляют 10,8%. Обращения, касающиеся почвы, содержания территории городских и сельских поселений, промышленных площадок — 8,5%. Жалобы на условия воспитания и обучения — 8,3% (их число увеличилось в 1,3 раза, с 345 до 443).



Обращения, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, хранением и захоронением отходов производства и потребления, составили 7,3%; жалобы, касающиеся пищевых продуктов, пищевых добавок, продовольственного сырья, а также контактирующих с ними материалов и изделий, и технологий их производства — 5,6%.



По результатам рассмотрения обращений заявителей, поступивших в управление, даны разъяснения по существу поставленных вопросов в пределах установленной компетенции по 8 тыс. 222 обращениям (61,1% от общего количества обращений), направлено по подведомственности в иные органы 3 тыс. 389 обращений (25,2%), 1 844 обращения явились основанием проведения внеплановых проверок и административных расследований, из них подтвердилось 1 тыс. 262 обращения (68,4%).



За 9 месяцев 2017 года по результатам рассмотрения поступивших обращений по фактам выявленных правонарушений выдано 497 предписаний, составлен 1 тыс. 901 протокол об административных правонарушениях, в суд подано 26 исков в защиту конкретного потребителя.

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